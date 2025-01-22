Зеленский сказал, сколько европейских миротворцев нужно направить в Украину

фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после заключения соглашения о прекращении огня, для предотвращения нового нападения России, Украине потребуются не менее 200 тысяч европейских миротворцев

Об этом украинский президент заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает RegioNews со ссылкой на Reuters.

"Из всех европейцев? 200 тысяч - это минимум. Это минимум, а иначе ничего", - отметил он.

По словам Зеленского, такое количество миротворцев необходимо, ведь численность войск РФ составляет 1,5 миллиона человек, а у Украины только половина этого числа.

Президент также подчеркнул, что введение миротворцев будет лишь частью необходимых Украине гарантий безопасности.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу в очередной раз подчеркнул, что Украине для возвращения за стол переговоров с РФ нужно получить гарантии безопасности.

Читайте также: Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?