Вночі ППО збила 72 російські "шахеди" та безпілотники-імітатори

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 21 січня російські війська випустили по Україні 131 безпілотник різних типів. Сили ППО збили 72 ворожі дрони, ще 59 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За наявними даними, ворог запустив ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Міллерово, Орел та Приморсько-Ахтарськ — РФ. Також росіяни випустили чотири балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 72-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях. 59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Полтавській та Черкаській областях пошкоджені установи, господарчі будівлі та приватні будинки. Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 21 січня, ППО приземлила у Миколаївській області вісім ударних безпілотників росіян типу "Shahed 131/136".