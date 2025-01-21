Ночью ПВО сбила 72 российских "шахеда" и БпЛА-имитаторы

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 января российские войска выпустили по Украине 131 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 72 вражеских дрона, еще 59 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По имеющимся данным, враг запустил ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы по направлениям - Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск - РФ. Также россияне выпустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М" из Воронежской области.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 72-х ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Запорожской и Ровенской областях. 59 беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В Полтавской и Черкасской областях повреждены учреждения, хозяйственные здания и частные дома. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, сегодня ночью, 21 января, ПВО приземлила в Николаевской области восемь ударных беспилотников россиян типа "Shahed 131/136".