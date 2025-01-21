На Миколаївщині знищили 8 "шахедів", — ОВА

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сьогодні вночі ППО приземлила у Миколаївській області вісім ударних безпілотників росіян

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"У ніч на 21 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.

У результаті бойової роботи у Первомайському районі через уламки БпЛА на відкритій території загорілася суха трава. На щастя, постраждалих немає.

За словами Віталія Кіма, 20 січня окупанти пʼять разів атакували дронами-камікадзе Куцурубську громаду Миколаївського району. Минулося без потерпілих.

Нагадаємо, 20 січня російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів шестеро мирних мешканців дістали поранення.