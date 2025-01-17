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17 січня 2025, 22:45

Повітряні сили показали, як знищили 20 російських крилатих ракет

17 січня 2025, 22:45
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Військові оприлюднили кадри бойової роботи зенітних ракетних підрозділів під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару по об’єктам критичної інфраструктури на Заході України минулої середи, 15 січня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

"Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування "Захід" в зоні своєї відповідальності знищили 20 крилатих ракет повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та 1 ударний БпЛА типу "Shahed", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 15 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 30 ракет і 47 дронів.

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