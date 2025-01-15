Високопосадовця КРАІЛ затримали за підтримку діяльності онлайн-казино, яким володіють росіяни

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

Відомо, що затриманий – державний службовець категорії "А" – разом із головою КРАІЛ Іваном Рудим протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет. Через це діяв злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження окупантів.

У співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури фахівці виявили факти пособництва її представників державі-агресору.

Також документально підтверджені зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ, російським капіталом, а також підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.

Члену комісії повідомили про підозру у пособництві РФ.

Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що ДБР затримало керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у пособництві РФ. Під час обшуків у нього знайшли кокаїн у великих розмірах.