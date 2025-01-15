Чиновника КРАИЛ задержали за поддержку деятельности онлайн-казино, которым владеют россияне

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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по подозрению в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, занимавшегося отмыванием российских денег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Известно, что задержанный – государственный служащий категории "А" – вместе с председателем КРАИЛ Иваном Рудым в течение длительного времени не принимал мер по аннулированию лицензии предприятию на осуществление игорной деятельности в сети интернет. Из-за этого действовал преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение оккупантов.

В сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины в ходе расследования деятельности этой коммерческой структуры специалисты выявили факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

Также документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ, российским капиталом, а также подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.

Члену комиссии сообщили о подозрении в пособничестве РФ.

Напомним, 18 декабря стало известно, что ГБР задержало руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого по подозрению в пособничестве РФ. Во время обысков у него обнаружили кокаин в больших размерах.