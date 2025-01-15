09:11  15 января
Мошенник из Сум выманил миллионы гривен у волонтеров, выдавая себя за военного
08:47  15 января
После скандала в ботсаду им. Гришко обещают расторгнуть соглашение о реконструкции
23:41  14 января
В Харькове двое мужчин и женщина напали на бус сотрудников ТЦК
UA | RU
UA | RU
15 января 2025, 14:30

Чиновника КРАИЛ задержали за поддержку деятельности онлайн-казино, которым владеют россияне

15 января 2025, 14:30
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по подозрению в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, занимавшегося отмыванием российских денег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Известно, что задержанный – государственный служащий категории "А" – вместе с председателем КРАИЛ Иваном Рудым в течение длительного времени не принимал мер по аннулированию лицензии предприятию на осуществление игорной деятельности в сети интернет. Из-за этого действовал преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение оккупантов.

В сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины в ходе расследования деятельности этой коммерческой структуры специалисты выявили факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

Также документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ, российским капиталом, а также подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.

Члену комиссии сообщили о подозрении в пособничестве РФ.

Напомним, 18 декабря стало известно, что ГБР задержало руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого по подозрению в пособничестве РФ. Во время обысков у него обнаружили кокаин в больших размерах.

ГБР РФ расследование задержание казино Чиновник
У сбежавшего из Украины экс-генерала СБУ Наумова обнаружили элитную недвижимость в Турции, — СМИ
14 января 2025, 18:22
Поставили ВСУ некачественные пулеметы на почти 200 млн гривен: разоблачен экс-чиновник Минобороны и два руководителя госпредприятия
14 января 2025, 17:10
Глава КП требовал у предпринимателя 40 тысяч грн за съемку рекламы в центре Киева
13 января 2025, 17:41
Все новости »
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Авиаудар по Краматорску: количество пострадавших выросло
15 января 2025, 16:22
Покровск на грани падения: бездействие командования ставит город под угрозу
15 января 2025, 16:18
Очередной заказ ФСБ: в Киеве задержали еще одну группу поджигателей машин
15 января 2025, 16:09
Воздушные силы показали кадры сбития российских дронов на Востоке
15 января 2025, 15:40
На Прикарпатье спасатели ликвидировали пожар после ракетного удара
15 января 2025, 15:17
Наконец-то дома: из российского плена вернули 25 украинцев
15 января 2025, 14:55
Оккупанты атаковали БпЛА жилой район Херсона: пострадали 4 горожан
15 января 2025, 14:00
Защитники Юга показали, как догнали и поразили катер с россиянами
15 января 2025, 13:32
Россияне ударили из авиации по многоэтажке в Краматорске: ранены 8 гражданских, из них 2 детей
15 января 2025, 12:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Юрий Богданов
Александр Коваленко
Митрополит Эпифаний
Все блоги »