17:53  14 січня
До 10 млрд гривень щороку: в Укргідроенерго назвали збитки через підрив росіянами Каховської ГЕС
14:25  14 січня
На Чернігівщині вже тиждень шукають 7-річного хлопчика, який провалився під лід
14:29  14 січня
На Київщині жінка впала з четвертого поверху будинку на дах аптеки
UA | RU
UA | RU
14 січня 2025, 18:22

У ексгенерала СБУ Наумова, який втік з України, виявили елітну нерухомість у Туреччині, — ЗМІ

14 січня 2025, 18:22
Читайте также на русском языке
фото: Схеми
Читайте также
на русском языке

Колишній очільник Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрій Наумов, який виїхав з України перед початком повномасштабного вторгнення, купив три елітні квартири в Туреччині

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", передає RegioNews.

Журналісти посилаються на дані з турецького реєстру нерухомості, які свідчать про те, що у 2022 році Андрій Наумов придбав низку квартир у житловому комплексі Konak Seaside Premium у районі Каргиджак муніципалітету Аланія. Це преміальний ЖК неподалік середземноморського курорту.

Як свідчать витяги з реєстру, Наумов придбав три житлових приміщення на загальну суму майже 8,5 мільйонів турецьких лір — у перерахунку на українську валюту у 2022 році це було близько 17,5 мільйона гривень.

За даними джерел "Схем", нерухомістю на турецькому узбережжі користується сім’я Наумова, поки він сам у Сербії очікує на остаточне рішення суду у справі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Андрій Наумов — колишній голова управління внутрішньої безпеки СБУ. У квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив його звання бригадного генерала, а правоохоронці розпочали щодо нього справу про державну зраду. За даними ЗМІ, він виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Колишнього співробітника СБУ затримали в Сербії на початку червня 2022 року за звинуваченням у відмиванні грошей. Україна просила Сербію про екстрадицію Наумова, якого українські слідчі також підозрюють у шахрайстві, привласненні майна та зловживанні владою. Однак сербський суд відхилив цей запит.

СБУ розслідування Туреччина Нерухомість
Ексзаступник голови Харківської облради розробив схему розкрадання коштів "Укренерго" на майже 60 млн грн
14 січня 2025, 13:21
Агентка РФ готувала подвійний теракт на Одещині: 21-річну жительку Донеччини затримали
14 січня 2025, 12:05
У Дніпрі агенти ФСБ намагалися підірвати цистерну з пальним на залізниці
13 січня 2025, 14:55
Всі новини »
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
Скандал з "пограбуванням кабінету начальника ТЦК" на Закарпатті: коментарі поліції та військкомату
14 січня 2025, 18:01
До 10 млрд гривень щороку: в Укргідроенерго назвали збитки через підрив росіянами Каховської ГЕС
14 січня 2025, 17:53
На Полтавщині п'яний водій ледь на збив на смерть жінку
14 січня 2025, 17:44
Поставили ЗСУ неякісні кулемети на майже 200 млн гривень: викрито експосадовця Міноборони та двох керівників держпідприємства
14 січня 2025, 17:10
У Києві викрали авто, що мало піти на фронт
14 січня 2025, 17:10
На Сумщині рятувальники потрапили під повторний російський обстріл
14 січня 2025, 16:49
В Запоріжжі судитимуть кримінального авторитета з 90-х
14 січня 2025, 16:47
Зеленський відповів на заклики партнерів знизити мобілізаційний вік в Україні
14 січня 2025, 16:16
На Дніпропетровщині зіткнулися фура та легковик: загинули три людини
14 січня 2025, 15:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Які зміни чекають на українців у 2025 році
Всі публікації »
Юрій Богданов
Олександр Коваленко
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »