У ексгенерала СБУ Наумова, який втік з України, виявили елітну нерухомість у Туреччині, — ЗМІ

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Колишній очільник Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрій Наумов, який виїхав з України перед початком повномасштабного вторгнення, купив три елітні квартири в Туреччині

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", передає RegioNews.

Журналісти посилаються на дані з турецького реєстру нерухомості, які свідчать про те, що у 2022 році Андрій Наумов придбав низку квартир у житловому комплексі Konak Seaside Premium у районі Каргиджак муніципалітету Аланія. Це преміальний ЖК неподалік середземноморського курорту.

Як свідчать витяги з реєстру, Наумов придбав три житлових приміщення на загальну суму майже 8,5 мільйонів турецьких лір — у перерахунку на українську валюту у 2022 році це було близько 17,5 мільйона гривень.

За даними джерел "Схем", нерухомістю на турецькому узбережжі користується сім’я Наумова, поки він сам у Сербії очікує на остаточне рішення суду у справі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Андрій Наумов — колишній голова управління внутрішньої безпеки СБУ. У квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив його звання бригадного генерала, а правоохоронці розпочали щодо нього справу про державну зраду. За даними ЗМІ, він виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Колишнього співробітника СБУ затримали в Сербії на початку червня 2022 року за звинуваченням у відмиванні грошей. Україна просила Сербію про екстрадицію Наумова, якого українські слідчі також підозрюють у шахрайстві, привласненні майна та зловживанні владою. Однак сербський суд відхилив цей запит.