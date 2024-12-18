У керівника КРАІЛ знайшли кокаїн: він сприяв діяльності онлайн-казино, яке належить росіянам

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у пособництві РФ. Крім того, фігурант незаконно зберігав наркотики у великих розмірах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

За матеріалами слідства, Іван Рудий підтримував діяльність в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

ДБР встановило, що за вказівками свого керівника КРАІЛ навмисно не позбавляла ліцензії з організації азартних ігор у мережі інтернет комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору.

За матеріалами слідства, рішення не приймалося незважаючи на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, які були клієнтами казино, могли легко потрапити до окупантів.

Так під час розслідування ДБР серед іншого було встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

"Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб – кокаїн у великих розмірах. Досудове розслідування триває", – йдеться у повідомленні.

Івана Рудого підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 111-2 та ст. 309 КК України).

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що вранці 18 грудня працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову КРАІЛ.