19:30  13 січня
На Львівщині викрили депутатів міськрад, які вимагали 800 тис. грн "відкату"
13:18  13 січня
Ховалися під ногами у жінки: на кордоні з Угорщиною виявили трьох ухилянтів
21:15  13 січня
Рада зареєструвала постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка
UA | RU
UA | RU
13 січня 2025, 17:41

Очільник КП вимагав у підприємця 40 тисяч грн за зйомку реклами в центрі Києва

13 січня 2025, 17:41
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві правоохоронці затримали керівника комунального підприємства Подільського району за вимагання хабара. Посадовець хотів отримати 40 тисяч гривень за сприяння у проведенні рекламних зйомок на Контрактовій площі

Про це інформує пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, до чиновника звернувся місцевий підприємець із проханням надати дозвіл на зйомки рекламного відео. Посадовець заявив, що укласти договір можливо лише після сплати "винагороди". Він також запевнив, що за ці кошти допоможе уникнути будь-яких проблем із контролюючими органами під час зйомок.

Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримував хабар.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Тепер посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві викрили чиновників, які переплатили 7 млн грн за планшети для ДСНС.

хабар Київ реклама затримання здирництво відео Нацполіція
На Львівщині чиновника викрили у "сміттєвій" корупції
10 січня 2025, 15:19
Бронювання за 7500 доларів та безперешкодний виїзд за кордон: у Львові викрили адвокатку
10 січня 2025, 00:56
У Львові затримали на хабарі голову ВЛК
09 січня 2025, 21:49
Всі новини »
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
Рада зареєструвала постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка
13 січня 2025, 21:15
Російський "шахед" атакував Чугуїв: постраждала однорічна дитина
13 січня 2025, 20:49
На Житомирщині зіткнулися два легковики: загинула жінка
13 січня 2025, 20:11
На Львівщині викрили депутатів міськрад, які вимагали 800 тис. грн "відкату"
13 січня 2025, 19:30
На Волині молодики посварилися з жінкою й вирішили спалити її будинок
13 січня 2025, 18:59
Житель Чернігова за 16 тисяч доларів допомагав чоловіку виїхати за кордон
13 січня 2025, 18:50
У Львові викрили організатора підпалів автівок військових та поліцейських
13 січня 2025, 18:27
На Київщині директор фірми привласнив на ремонті дороги понад 3,5 млн грн
13 січня 2025, 18:16
На Львівщині викрили дві схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон
13 січня 2025, 17:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Які зміни чекають на українців у 2025 році
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »