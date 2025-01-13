Очільник КП вимагав у підприємця 40 тисяч грн за зйомку реклами в центрі Києва

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У Києві правоохоронці затримали керівника комунального підприємства Подільського району за вимагання хабара. Посадовець хотів отримати 40 тисяч гривень за сприяння у проведенні рекламних зйомок на Контрактовій площі

Про це інформує пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, до чиновника звернувся місцевий підприємець із проханням надати дозвіл на зйомки рекламного відео. Посадовець заявив, що укласти договір можливо лише після сплати "винагороди". Він також запевнив, що за ці кошти допоможе уникнути будь-яких проблем із контролюючими органами під час зйомок.

Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримував хабар.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Тепер посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві викрили чиновників, які переплатили 7 млн грн за планшети для ДСНС.