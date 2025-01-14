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14 січня 2025, 09:20

Вночі ППО збила 58 російських дронів, які атакували Україну

14 січня 2025, 09:20
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 14 січня російські війська випустили по Україні 80 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 58 ворожих дронів, ще 21 — був локаційно втрачений

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог запустив ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів із напрямків – Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 58-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. 21 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі та майно громадян. Попередньо, минулося без жертв, постраждалим надають допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня у небі над Сумщиною підрозділи протиповітряної оборони області знищили 14 російських безпілотників типу "Shahed".

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