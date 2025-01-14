Ночью ПВО сбила 58 российских дронов, атаковавших Украину

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 14 января российские войска выпустили по Украине 80 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 58 вражеских дронов, еще 21 — был локационно потерян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг запустил ударные БПЛА типа "Shahed" и беспилотники других типов направлений - Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 58 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. 21 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сбитые вражеские беспилотники нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили и имущество граждан. Предварительно, обошлось без жертв, пострадавшим оказывают помощь.

Напомним, в ночь на 14 января в небе над Сумщиной подразделения противовоздушной обороны области уничтожили 14 российских беспилотников типа Shahed.