На Сумщині зенітники збили 14 російських "шахедів"

фото: Сумська ОВА

У ніч на 14 січня у небі над Сумщиною підрозділи протиповітряної оборони регіону знищили 14 російських безпілотників типу "Shahed"

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"З початку 2025 року підрозділами ППО області вже знищено 123 російських безпілотника, які несли смерть та руйнування", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Сумському напрямку прикордонники виявили та знищили дві одиниці російської броньованої техніки.