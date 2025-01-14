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14 січня 2025, 07:30

Залп до 28 ракет: росіяни вивели в Чорне море носії "Калібрів"

14 січня 2025, 07:30
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Станом на сьогоднішній ранок Росія тримає в акваторії Чорного моря вісім ворожих кораблів, чотири з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 28 ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00 14 січня:

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

  • у Середземному морі фіксують сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

Нагадаємо, очищення узбережжя Криму від мазуту ускладнюється через російських військових.

РФ війна кораблі Крим ВМС України ракетоносії ракетна загроза Калібр
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