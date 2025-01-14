Залп до 28 ракет: росіяни вивели в Чорне море носії "Калібрів"
Станом на сьогоднішній ранок Росія тримає в акваторії Чорного моря вісім ворожих кораблів, чотири з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 28 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00 14 січня:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі фіксують сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.
Нагадаємо, очищення узбережжя Криму від мазуту ускладнюється через російських військових.
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