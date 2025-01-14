На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив бронеавтомобілі окупантів
Днями на Сумському напрямку бійці бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" виявили та знищили дві одиниці російської броньованої техніки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Один з броньованих автомобілів з окупантами fpv дрон наздогнав та знищив під час руху. Другу одиницю техніки знищили безпосередньо на полі бою. Втрати противника уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Півночі воїни-прикордонники активно виявляють та нищать російських загарбників. Захисники палять транспорт окупантів за допомогою дронів-камікадзе.
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