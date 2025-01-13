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Окупанти нарощують системи ППО в Криму, послаблюючи інші ділянки фронту
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13 січня 2025, 06:52

Окупанти нарощують системи ППО в Криму, послаблюючи інші ділянки фронту

13 січня 2025, 06:52
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фото: АТЕШ
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Агенти руху "АТЕШ" провели розвідку військового аеродрому "Гвардійське" біля Сімферополя, який окупанти активно використовують для базування авіації та логістики у Криму.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

У районі аеродрому партизани зафіксували значне збільшення систем ППО. Тут знаходиться велика кількість пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій.

"Цей об'єкт відіграє ключову роль у забезпеченні повітряної підтримки та постачанні російських військ на півдні України", - наголосили у повідомленні.

Координати: 45.120762527, 33.957715465

У русі також зазначили, що окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту.

"Це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в одному з кримських санаторіїв окупанти розмістили військовий штаб.

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