Окупанти нарощують системи ППО в Криму, послаблюючи інші ділянки фронту
Агенти руху "АТЕШ" провели розвідку військового аеродрому "Гвардійське" біля Сімферополя, який окупанти активно використовують для базування авіації та логістики у Криму.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".
У районі аеродрому партизани зафіксували значне збільшення систем ППО. Тут знаходиться велика кількість пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій.
"Цей об'єкт відіграє ключову роль у забезпеченні повітряної підтримки та постачанні російських військ на півдні України", - наголосили у повідомленні.
Координати: 45.120762527, 33.957715465
У русі також зазначили, що окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту.
"Це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в одному з кримських санаторіїв окупанти розмістили військовий штаб.