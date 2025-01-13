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У ніч проти 13 січня російські війська здійснили чергову дронову атаку по території України. Внаслідок падіння уламків збитих цілей ворога є пошкодження будівель та майна на Київщині

Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, в одному з населених пунктів області внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено чотири приватні будинки, гуртожиток та медичний заклад.

Калашник наголосив, що пошкодження незначні - побиті вікна та посічені фасади.

Також відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено три автомобілі та авто швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни у ніч проти 13 січня запустили по Україні 110 безпілотників. Військовим вдалося збити 78 із них.