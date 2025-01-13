Военные показали, как сбивали российские "шахеды" на Востоке
Во время сегодняшней ночной атаки защитники неба приземлили вражеские БпЛА типа "Shahed" на Востоке Украины
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток", сообщает RegioNews.
"Боевая работа по "шахедам" на восточном направлении в ночь на 13 января 2025 года", – говорится в сообщении.
Напомним, россияне в ночь на 13 января запустили по Украине 110 беспилотников. Военным удалось сбить 78 из них.
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