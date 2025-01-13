Военные показали, как сбивали российские "шахеды" на Востоке

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Во время сегодняшней ночной атаки защитники неба приземлили вражеские БпЛА типа "Shahed" на Востоке Украины

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток", сообщает RegioNews.

"Боевая работа по "шахедам" на восточном направлении в ночь на 13 января 2025 года", – говорится в сообщении.

Напомним, россияне в ночь на 13 января запустили по Украине 110 беспилотников. Военным удалось сбить 78 из них.