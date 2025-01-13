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13 января 2025, 05:05

За неделю ВСУ ликвидировали более 11,5 тысяч россиян

13 января 2025, 05:05
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшую неделю, с 5 по 12 января, Силы обороны Украины уничтожили около 11 760 российских оккупантов, а также 1 742 единицы вооружения и военной техники захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:

  • 70 танках;
  • 170 боевых бронированных машинах;
  • 236 артиллерийских системах;
  • три РСЗО;
  • 10 установках ПВО;
  • 658 единицах автотехники;
  • 17 единицах спецтехники.

"Также наши защитники уничтожили не менее 4 вражеских ракет и 574 БпЛА ОТР", — отметил Александр Павлюк.

Напомним, 12 января украинские военные нанесли удар по пункту управления 2-й гвардейской общевойсковой армии России в городе Новогродовка Донецкой области.

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