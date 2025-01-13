За неделю ВСУ ликвидировали более 11,5 тысяч россиян
За прошедшую неделю, с 5 по 12 января, Силы обороны Украины уничтожили около 11 760 российских оккупантов, а также 1 742 единицы вооружения и военной техники захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:
- 70 танках;
- 170 боевых бронированных машинах;
- 236 артиллерийских системах;
- три РСЗО;
- 10 установках ПВО;
- 658 единицах автотехники;
- 17 единицах спецтехники.
"Также наши защитники уничтожили не менее 4 вражеских ракет и 574 БпЛА ОТР", — отметил Александр Павлюк.
Напомним, 12 января украинские военные нанесли удар по пункту управления 2-й гвардейской общевойсковой армии России в городе Новогродовка Донецкой области.
Пограничники "подчистили" технику и средства связи оккупантов в Харьковской областиВсе новости »
11 января 2025, 19:02ВСУ ударили по пункту управления армейского корпуса РФ в Светлодарске Донецкой области
10 января 2025, 19:45Работали БпЛА и ракета "Нептун": Силы обороны поразили склад российских дронов на Ростовщине
10 января 2025, 17:38
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
Суд вынес приговор военному за пьяное ДТП в Ровно, в котором погибла работница ТЦК
13 января 2025, 07:12Оккупанты наращивают системы ПВО в Крыму, ослабляя другие участки фронта
13 января 2025, 06:52Военные показали уничтоженный россиянами Часов Яр с высоты птичьего полета
13 января 2025, 06:10Оккупанты обстреляли Купянск: погиб гражданский
13 января 2025, 03:40Силы обороны уничтожили российскую пехоту и замаскированные позиции оккупантов на Донетчине
13 января 2025, 02:30Россияне атаковали Запорожье беспилотниками: ранены два человека
13 января 2025, 01:00Войска РФ ударили по домам и оздоровительному детскому центру в Сумах: возникли пожары
13 января 2025, 00:30Виновник смертельного ДТП в Кировоградской области получил условное наказание
12 января 2025, 18:04На Волыни грузовик, посыпавший дорогу, съехал в кювет и опрокинулся
12 января 2025, 17:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »
Все блоги »