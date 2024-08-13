Корупційний скандал у Міненерго: СБУ оприлюднила запис розмови фігурантів

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Служба безпеки України оприлюднила перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми, у організації якої підозрюють заступника міністра енергетики України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, в обмін на хабар у 500 тис. доларів США чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

У відомстві наголошують, що йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці затримали на хабарі у 500 тис. доларів заступника міністра енергетики.

Міненерго невідкладно внесло подання до Кабінету міністрів про звільнення заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Уряд оперативно ухвалив це рішення.

Ввечері 12 серпня Вищий антикорупційний суд України обрав колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 жовтня.