Стало відомо, чи отримує зарплату у Верховній Раді нардеп-втікач Куницький

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Народному депутатові Олександру Куницькому, який восени минулого року, імовірно, виїхав з України, з кінця вересня не нараховується заробітна плата у звʼязку з його відсутністю на роботі

Про це стало відомо з відповіді Верховної Ради на запит народних депутатів Олексія Гончаренка та Ірини Геращенко, передає RegioNews.

Водночас помічники-консультанти нардепа отримували зарплатню відповідно до чинного законодавства України.

У документі, надісланому народним депутатам від керівництва Верховної Ради, не вказується, з яких причин Куницький не відвідував пленарні засідання парламенту.

Нагадаємо, У листопаді минулого року з'явилася інформація, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький, поїхав у відрядження за кордон й не повернувся в Україну.

Зазначимо, що 12 вересня житель Києва звернувся до поліції та повідомив, що його побив народний депутат у центрі столиці. Згодом з'ясувалося, що йдеться про Куницького. Сам нардеп заявив, що до нього під'їхав чоловік на самокаті та почав "провокувати дебільними питаннями", а до поліції звернувся, щоб "хайпонути".

У жовтні 2023 нардеп побив людину разом із ще одним депутатом Артемом Дмитруком. Згодом генпрокурор почав кримінальне провадження.