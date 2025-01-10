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10 января 2025, 16:00

Нардепы требуют уволить министра энергетики Германа Галущенко: что известно

10 января 2025, 16:00
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фото: mev.gov.ua
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Сегодня, 10 января, народные депутаты Украины из разных фракций официально запустили регистрацию постановления об увольнении министра энергетики Германа Галущенко

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает RegioNews.

"Моя коллега и член энергетического комитета Инна Совсун вместе с народными депутатами из разных фракций запускает регистрацию постановления об увольнении министра энергетики", – говорится в сообщении.

Причинами требования увольнения стали:

  • системная коррупция в энергетике;
  • игнорирование вызовов на заседании Парламента и Комитетов/ВСК;
  • попытки протянуть коррупционную схему "большого атомного строительства";
  • провалена работа по защите части энергетической инфраструктуры;
  • абсолютная утрата любой репутации среди партнеров;
  • откровенная ложь и манипуляции;
  • совершенно неприемлемо поведение министра сегодня во время часа вопросов к правительству.

"Я также призываю коллег-депутатов поддержать постановление об отставке Галущенко. Номер в СЕДО - 8109 (карта документа 1779275). Наша фракция сделает все, чтобы следующее заседание Парламент также начал работу по докладу пока-министра-Галущенко о коррупции в министерстве, согласно решению парламента, которое он игнорирует уже несколько месяцев", – подчеркнул Ярослав Железняк.

Напомним, еще в августе прошлого года Рада безотлагательно вызвала министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в борьбе с коррупцией в энергетическом секторе. Руководитель ведомства до сих пор не явился, поскольку сам стал объектом расследования НАБУ — у Галущенко провели обыски дома и на работе.

Незадолго до того, 13 августа, Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные разговоры фигурантов масштабной коррупционной схемы, в организации которой подозревается заместитель министра энергетики Украины.

Ранее стало известно, что стражи порядка задержали на взятке в 500 тыс. долларов замминистра энергетики.

Минэнерго безотлагательно внесло представление в Кабинет министров об увольнении замминистра энергетики Александра Хейла. Правительство оперативно приняло это решение.

Вечером 12 августа Высший антикоррупционный суд Украины избрал бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 октября.

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