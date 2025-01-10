Нардепы требуют уволить министра энергетики Германа Галущенко: что известно
Сегодня, 10 января, народные депутаты Украины из разных фракций официально запустили регистрацию постановления об увольнении министра энергетики Германа Галущенко
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает RegioNews.
"Моя коллега и член энергетического комитета Инна Совсун вместе с народными депутатами из разных фракций запускает регистрацию постановления об увольнении министра энергетики", – говорится в сообщении.
Причинами требования увольнения стали:
- системная коррупция в энергетике;
- игнорирование вызовов на заседании Парламента и Комитетов/ВСК;
- попытки протянуть коррупционную схему "большого атомного строительства";
- провалена работа по защите части энергетической инфраструктуры;
- абсолютная утрата любой репутации среди партнеров;
- откровенная ложь и манипуляции;
- совершенно неприемлемо поведение министра сегодня во время часа вопросов к правительству.
"Я также призываю коллег-депутатов поддержать постановление об отставке Галущенко. Номер в СЕДО - 8109 (карта документа 1779275). Наша фракция сделает все, чтобы следующее заседание Парламент также начал работу по докладу пока-министра-Галущенко о коррупции в министерстве, согласно решению парламента, которое он игнорирует уже несколько месяцев", – подчеркнул Ярослав Железняк.
Напомним, еще в августе прошлого года Рада безотлагательно вызвала министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в борьбе с коррупцией в энергетическом секторе. Руководитель ведомства до сих пор не явился, поскольку сам стал объектом расследования НАБУ — у Галущенко провели обыски дома и на работе.
Незадолго до того, 13 августа, Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные разговоры фигурантов масштабной коррупционной схемы, в организации которой подозревается заместитель министра энергетики Украины.
Ранее стало известно, что стражи порядка задержали на взятке в 500 тыс. долларов замминистра энергетики.
Минэнерго безотлагательно внесло представление в Кабинет министров об увольнении замминистра энергетики Александра Хейла. Правительство оперативно приняло это решение.
Вечером 12 августа Высший антикоррупционный суд Украины избрал бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 октября.