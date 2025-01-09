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09 січня 2025, 20:47

Посадовець Міноборони закупив неякісну форму та бронежилети у фірми вихідця із РФ, — Слідство.Інфо

09 січня 2025, 20:47
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фото: slidstvo.info
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Посадовець Міністерства оборони України міг домовитися з вихідцями з Росії та поставити ЗСУ десятки тисяч непридатних для бою бронежилетів  та армійської форми сумнівної якості.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає RegioNews.

Український бюджет втратив від цього близько 2 мільярдів гривень, а бронежилети виявилися непридатними вже після того, як були відправлені у військові частини.

Журналісти ознайомилися з матеріалами офіційного слідства, де викладені докази перелічених фактів, отримали армійську форму та з експертами переконалися у її сумнівній якості. А разом з колегами з болгарського видання BIRD дізналися більше про болгарську фірму, яка постачала куртки та бронежилети та щодо якої зараз триває розслідування в Україні.

5 березня 2022 року Міністерство оборони України підписало контракт з болгарською компанією "Mimaltemer LTD" на постачання 30 000 бронежилетів. Протягом наступних двох місяців у болгар законтрактували ще 52 000 таких потрібних тоді бронежилетів. Згодом замовили та оплатили ще майже 50 000 комплектів військової форми. Загалом, згідно з документами, з якими ознайомилося "Слідство.Інфо", фірма з Болгарії у 2022 році отримала 86,5 мільйонів євро, 78 з яких — на бронежилети і 8,5 — на армійську форму.

Компанія "Mimaltemer LTD" зареєстрована в столиці Болгарії місті Софія. На момент укладання перших угод з українським Міноборони навесні 2022-го власником був Іса Ісраїлович Мержоєв. Він має діючий паспорт громадянина РФ. У травні 2022-го, щоб уникнути санкцій, новою директоркою та власницею фірми стає громадянка Франції Оксана Мержоу. Однак, розслідувачі з'ясували, що вона тривалий час проживала з Мержоєвим та має з ним спільних дітей.

З судового реєстру "Слідство.Інфо" також дізналося, що сімʼя Мержоєвих багато років перебуває у дружніх стосунках з посадовцем Міноборони, який мав важливу роль у поставках бронежилетів та курток.

Зокрема, офіційне слідство стверджує, що болгарська фірма з власниками з росії переказала понад 1 мільйон євро на рахунок колишньої дружини посадовця Міноборони, який виїхав з України та переховується від слідства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Деснянський районний суд Києва визнав винним посадовця однієї з військових частин у викраденні майна вартістю 1,2 млн грн та подальшій його легалізації.

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