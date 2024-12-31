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31 грудня 2024, 16:18

На Дніпропетровщині постане перед судом чиновник, який купив неякісне укриття для дитсадка

31 грудня 2024, 16:18
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фото: прокуратура
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Посадовця, який завдав 1,6 млн грн збитків на закупівлі укриття для дитячого садочка, судитимуть на Дніпропетровщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Ексслужбовець комунальної установи Обухівської громади у 2023 році уклав з товариством договір про закупівлю модульного укриття для дитячого садочку на 50 людей. Однак воно не відповідало вимогам ДСТУ та не мало захисних властивостей.

Попри це, службовець перерахував кошти на рахунок товариства і тим самим завдав збитків місцевому бюджету на 1,6 млн гривень.

Справу щодо чиновника скерували до суду. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині підрядник привласнив 300 тисяч гривень під час ремонту укриття.

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