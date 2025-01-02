Командира військової частини на Дніпропетровщині судитимуть за закупівлю неякісного одягу на 140 млн грн

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Дніпропетровської області. Його звинувачують у організації закупівлі неякісного одягу для підлеглих на суму майже 140 млн гривень за державний кошт. Обвинувальний акт передали до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

За даними слідства, командир уклав договір із приватним підприємством, яке займалося перепродажем низькоякісної продукції. Угоду оформили без проведення тендеру та передбачили передоплату в розмірі 30% від загальної суми контракту.

Натомість військова частина отримала лише незначну частину якісного одягу, а решта товару, вартістю майже 140 млн гривень, не відповідала стандартам якості й могла загрожувати життю військовослужбовців. Попри це, керівництво частини підписало всі документи й оплатило повну суму за поставлений товар.

"Командир частини обвинувачується у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 425 КК України)", — йдеться в повідомленні.

З метою часткового відшкодування завданих державі збитків у військового арештували три земельні ділянки, два житлові будинки та три квартири на території Дніпропетровської й Київської областей.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Розслідування щодо директора приватного підприємства, що поставило неякісний одяг, ще триває.

Нагадаємо, раніше підозру отримали командир однієї з військових частин Дніпропетровської області та керівник приватного підприємства, які організували закупівлю неякісного одягу для військовослужбовців на 200 млн грн.

Також повідомлялося, що ДБР за сприяння Нацполіції повідомило про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості.