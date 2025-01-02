12:40  02 січня
У Києві фура протаранила паркан, злетіла з мосту та перекинулася
08:30  02 січня
На Чернігівщині виявили тіло чоловіка, який зник наприкінці грудня
14:00  02 січня
На Київщині потяг збив 22-річного хлопця: потерпілий помер
UA | RU
UA | RU
02 січня 2025, 16:00

Командира військової частини на Дніпропетровщині судитимуть за закупівлю неякісного одягу на 140 млн грн

02 січня 2025, 16:00
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Дніпропетровської області. Його звинувачують у організації закупівлі неякісного одягу для підлеглих на суму майже 140 млн гривень за державний кошт. Обвинувальний акт передали до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

За даними слідства, командир уклав договір із приватним підприємством, яке займалося перепродажем низькоякісної продукції. Угоду оформили без проведення тендеру та передбачили передоплату в розмірі 30% від загальної суми контракту.

Натомість військова частина отримала лише незначну частину якісного одягу, а решта товару, вартістю майже 140 млн гривень, не відповідала стандартам якості й могла загрожувати життю військовослужбовців. Попри це, керівництво частини підписало всі документи й оплатило повну суму за поставлений товар.

"Командир частини обвинувачується у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 425 КК України)", — йдеться в повідомленні.

З метою часткового відшкодування завданих державі збитків у військового арештували три земельні ділянки, два житлові будинки та три квартири на території Дніпропетровської й Київської областей.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Розслідування щодо директора приватного підприємства, що поставило неякісний одяг, ще триває.

Нагадаємо, раніше підозру отримали командир однієї з військових частин Дніпропетровської області та керівник приватного підприємства, які організували закупівлю неякісного одягу для військовослужбовців на 200 млн грн.

Також повідомлялося, що ДБР за сприяння Нацполіції повідомило про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості.

ДБР підозра злочин слідство ЗСУ закупівля Дніпропетровська область військова служба командир
Сирський приїхав на Курщину, де втрати Росії склали понад 38 тисяч військових
01 січня 2025, 17:15
На Дніпропетровщині постане перед судом чиновник, який купив неякісне укриття для дитсадка
31 грудня 2024, 16:18
Заступнику командира 110 бригади загрожує 15 років в'язниці: подробиці справи від ДБР
30 грудня 2024, 16:43
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
Окупанти атакували дронами села на Херсонщині: постраждали 4 людей
02 січня 2025, 17:20
ЗСУ вдарили по командному пункту російської армії на Курщині
02 січня 2025, 16:55
Справжня історія "Анни Київської": ДБР порушило справу щодо формування 155-ї бригади
02 січня 2025, 16:20
Росіяни з танка обстріляли будинок культури в селі на Херсонщині
02 січня 2025, 15:30
У Черкасах жінка вкрала ялинку з могили військового
02 січня 2025, 15:00
Прикордонники показали, як збили російські "шахеди" на Сумщині
02 січня 2025, 14:35
На Київщині потяг збив 22-річного хлопця: потерпілий помер
02 січня 2025, 14:00
У перший день 2025 року ЗСУ ліквідували понад 1300 росіян
02 січня 2025, 13:39
У Херсоні росіяни вдарили з артилерії по маршрутці з пасажирами: поранені 5 цивільних
02 січня 2025, 13:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »