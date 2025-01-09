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09 января 2025, 20:47

Чиновник Минобороны закупил некачественную форму и бронежилеты у фирмы выходца из РФ, — Слідство.Інфо

09 января 2025, 20:47
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фото: slidstvo.info
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Чиновник Министерства обороны Украины мог договориться с выходцами из России и поставить ВСУ десятки тысяч непригодных для боя бронежилетов и армейской формы сомнительного качества.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", передает RegioNews.

Украинский бюджет потерял от этого около 2 миллиардов гривен, а бронежилеты оказались непригодными уже после того, как были отправлены в воинские части.

Журналисты ознакомились с материалами официального следствия, где изложены доказательства перечисленных фактов, получили армейскую форму и с экспертами убедились в ее сомнительном качестве. А вместе с коллегами из болгарского издания BIRD узнали больше о болгарской фирме, которая поставляла куртки и бронежилеты и в отношении которой сейчас идет расследование в Украине.

5 марта 2022 года Министерство обороны Украины подписало контракт с болгарской компанией "Mimaltemer LTD" на поставку 30 000 бронежилетов. В течение следующих двух месяцев у болгар законтрактовали еще 52 000 таких нужных тогда бронежилетов. Впоследствии заказали и оплатили почти 50 000 комплектов военной формы. В целом, согласно документам, с которыми ознакомилось "Слідство.Інфо", фирма из Болгарии в 2022 году получила 86,5 миллионов евро, 78 из которых – на бронежилеты и 8,5 – на армейскую форму.

Компания "Mimaltemer LTD" зарегистрирована в столице Болгарии городе София. На момент заключения первых соглашений с украинским Минобороны весной 2022-го владельцем был Иса Исраилович Мержоев. У него есть действующий паспорт гражданина РФ. В мае 2022-го, чтобы избежать санкций, новым директором и владелицей фирмы становится гражданка Франции Оксана Мержоу. Однако расследователи выяснили, что она долгое время жила с Мержоевым и имеет с ним общих детей.

Из судебного реестра "Слідство.Інфо" также узнало, что семья Мержоевых много лет находится в дружеских отношениях с должностным лицом Минобороны, который играл важную роль в поставках бронежилетов и курток.

В частности, официальное следствие утверждает, что болгарская фирма с владельцами из России перевела более 1 миллиона евро на счет бывшей жены чиновника Минобороны, который выехал из Украины и скрывается от следствия.

Напомним, ранее сообщалось, что Деснянский районный суд Киева признал виновным должностного лица одной из воинских частей в похищении имущества стоимостью 1,2 млн грн и последующей его легализации.

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