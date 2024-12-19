Рада підтримала запит до Зеленського про позбавлення нардепа Бойка звання "Герой України"
Сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада ухвалила запит до Президента Володимира Зеленського щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання "Герой України"
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, інформує RegioNews.
За це рішення проголосували 232 нардепи.
"Рада підтримала запит мого колеги Романа Лозинського на Президента України про позбавлення депутата Бойко звання "героя України". Там ще є багато прізвищ щодо позбавлення нагород у запиті", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні парламент відкликав Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.
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