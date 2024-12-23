Судове засідання у справі Тіщенко. Фото: Суспільне

Народний депутат України Микола Тищенко не з'явився на судове засідання, яке проходило сьогодні, 23 грудня, у Бабушкінському райсуді Дніпра.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Нардепа Миколу Тищенка та колишнього поліцейського Богдана Писаренка звинувачують у незаконному позбавленні волі ексбійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи. Згідно ухвали на попередньому засіданні підозрюваних мали примусово доставити до зали суду, але депутат не з'явився.

Як повідомив прокурор, Тищенко начебто сам обіцяв приїхати, тому примусу до нього не застосовували.

Перед початком судового засідання потерпілий Дмитро Мазоха зазначив, що чекає справедливості.

За словами потерпілого Дмитра Мазохи, він чекає справедливості.

"Я чекаю, що він (Тищенко – ред.) все ж таки відповість за свій вчинок. Він дискредитував військових, казав, що я не військовий. Хай приїде, скаже це хлопцям", – зазначив Мазоха.

Раніше повідомлялося, що Тищенка судитимуть за ч. 2 ст. 146 КК України, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той же строк.

Слідчі встановили, що 20 червня цього року група осіб у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Правоохоронці додали, що стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду, стосовно іншої обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

Нагадаємо, 12 листопада Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Нардеп залишиться під цілодобовим домашнім арештом.

13 листопада, у мережі з'явилося фото народного депутата Миколи Тищенка, який фігурує у кримінальному провадженні та має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Нардеп пояснив, що перебуває на вулиці, оскільки прямує у суд.

15 листопада Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід народному депутату України Миколі Тищенку.