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08 января 2025, 12:30

Николай вернулся: нардеп Тищенко, находящийся под домашним арестом, пришел в Раду

08 января 2025, 12:30
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фото: из социальных сетей
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В среду, 8 января, скандальный народный депутат Украины Николай Тищенко явился на заседание Верховной Рады

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Тищенко должен находиться под домашним арестом. Он подозревается в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре.

Сам нардеп заявил, что "его домашний арест закончился".

"Николай вернулся. Что вы, грустили? Господин Николай говорит, что у него все хорошо", — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре народный депутат Украины Николай Тищенко не явился на судебное заседание, которое проходило в Бабушкинском райсуде Днепра. По имеющимся данным, он пропускал судебные заседания из-за якобы болезни.

Ранее сообщалось, что Тищенко будут судить по ч. 2 ст. 146 УК Украины, санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Следователи установили, что 20 июня этого года группа лиц в Днепре, действуя по указанию народного депутата с применением физической силы и спецсредств, противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Правоохранители добавили, что в отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда, в отношении другого обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.

Напомним, 12 ноября Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп останется под домашним круглосуточным арестом.

13 ноября в сети появилось фото народного депутата Николая Тищенко, который фигурирует в уголовном производстве и должен находиться под круглосуточным домашним арестом. Нардеп объяснил, что находится на улице, поскольку идет в суд.

15 ноября Печерский райсуд Киева на два месяца продлил меру пресечения народному депутату Украины Николаю Тищенко.

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