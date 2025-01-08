Николай вернулся: нардеп Тищенко, находящийся под домашним арестом, пришел в Раду
В среду, 8 января, скандальный народный депутат Украины Николай Тищенко явился на заседание Верховной Рады
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
Тищенко должен находиться под домашним арестом. Он подозревается в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре.
Сам нардеп заявил, что "его домашний арест закончился".
"Николай вернулся. Что вы, грустили? Господин Николай говорит, что у него все хорошо", — говорится в сообщении.
Напомним, в декабре народный депутат Украины Николай Тищенко не явился на судебное заседание, которое проходило в Бабушкинском райсуде Днепра. По имеющимся данным, он пропускал судебные заседания из-за якобы болезни.
Ранее сообщалось, что Тищенко будут судить по ч. 2 ст. 146 УК Украины, санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
Следователи установили, что 20 июня этого года группа лиц в Днепре, действуя по указанию народного депутата с применением физической силы и спецсредств, противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Правоохранители добавили, что в отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда, в отношении другого обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.
Напомним, 12 ноября Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп останется под домашним круглосуточным арестом.
13 ноября в сети появилось фото народного депутата Николая Тищенко, который фигурирует в уголовном производстве и должен находиться под круглосуточным домашним арестом. Нардеп объяснил, что находится на улице, поскольку идет в суд.
15 ноября Печерский райсуд Киева на два месяца продлил меру пресечения народному депутату Украины Николаю Тищенко.