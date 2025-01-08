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08 січня 2025, 06:54

Росіяни посилюють тиск на "безпаспортних" громадян на ТОТ, – ЦНС

08 січня 2025, 06:54
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фото: Facebook
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На тимчасово захоплених територіях росіяни додатково ускладнили життя місцевих мешканців забороною поповнювати баланс мобільного зв’язку без паспорта РФ

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни вводять заборону на поповнення рахунків балансу мобільного без паспорта. Відтепер, якщо мешканець хоче поповнити баланс мобільного зв’язку готівкою – він має дати паспорт чи авторизуватись через портал державних послуг", – йдеться у повідомленні.

Таким чином ворог планує відстежувати реальних власників номерів, а також це є елементом примусової паспортизації. Адже для поповнення рахунку й подальшого спілкування українець тепер має мати посвідку чи паспорт громадянина РФ.

"Також репресивний апарат Кремля буде більше ефективно відстежувати власників номерів", – зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України російські силовики посилили моніторинг соцмереж, зокрема перевіряють не лише пости, а й уподобання.

війна окупанти окупація паспорт примусова паспортизація
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