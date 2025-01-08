На Півночі Сили оборони знищили російський комплекс "Муром" та техніку окупантів
На північному напрямку фронту бійці-прикордонники завдають точних ударів дронами-камікадзе по позиціях російських окупантів
Про це інформує Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Днями українські FPV-дрони уразили укриття й "очі" окупантів.
"У результаті, знищено військову автівку, місця укриття особового складу ворога, а також комплекс спостереження "Муром", який ворог використовував для моніторингу наших позицій", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під Вовчанськом Харківської області українські артилеристи знищили ворожі фортифікації та понад 30 росіян.
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