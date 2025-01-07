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07 січня 2025, 02:25

Захисники Донеччини знищили російські укриття, склади з БК та пальним

07 січня 2025, 02:25
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На Донеччині воїни-прикордонники уразили низку важливих ворожих цілей. Окупанти зазнали втрат на Краматорському напрямку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Захисники поділилися результатами бойової роботи на Краматорському напрямку протягом кількох днів.

"5 спалених складів боєкомплекту, 4 склади пально-мастильних матеріалів, 2 генератори, а також знищено броньовану ремонтно-евакуаційну машину, 3 одиниці автотранспорту, антену зв’язку, низку ворожих укриттів та піхоти противника", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили два російські самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир" у Херсонській області.

РФ війна прикордонники окупанти втрати росіян Краматорський напрямок
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