Як в Україні 13 жовтня відключатимуть світло

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У вівторок, 13 жовтня, в Україні знову запроваджують обмеження споживання електроенергії. Причина - наслідки російських атак

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

13 жовтня в частині регіонів України діятимуть такі обмеження споживання електроенергії:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;



• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

"Внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - попередили енергетики.

Нагадаємо, РФ останнім часом також б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів. При цьому експерти пояснювали, чи буде в Україні дефіцит пального.