Воїни ССО показали, як знищують російських та північнокорейських військових на Курщині

скріншот із відео

Рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують нищити російських та північнокорейських військових у Курській області Росії

Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

Захисники зазначають, що успішним спецопераціям передує постійна та ретельна підготовка, чітке планування, блискавична раптовість, міцне братерство та незламний бойовий дух.

"Снайпери, інженери, артилеристи, пілоти дронів та рейнджери 6-го полку щодня знищують ворогів та їхню техніку в Курській області рф. У ворогів немає шансів, коли поблизу Рейнджери ССО", – йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити бойову роботу українських спецпризначенців на Курщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Курській області втрати Росії склали понад 38 тисяч солдат і більше тисячі одиниць техніки. В полон потрапили понад 700 росіян.