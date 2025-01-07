Родители троих и более детей снова могут получить отсрочку от мобилизации в Резерв+

фото: Министерство обороны Украины

Многодетные родители, воспитывающие от трех несовершеннолетних детей в одном браке, снова имеют возможность получить отсрочку от мобилизации в мобильном приложении Резерв+

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что реестры ГРАГС восстанавливаются после кибератаки России.

"Так что теперь мы снова можем предоставлять услуги нашим гражданам благодаря этому взаимодействию. Также Минобороны активно работает над запуском других типов отсрочок в Резерв+", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на портале "Дія" возобновили услугу онлайн-бронирования работников от мобилизации. Эта возможность была недоступна после масштабной кибератаки на реестры.