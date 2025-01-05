Вночі українська протиповітряна оборона збила понад 60 російських "шахедів"

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 січня армія РФ атакувала Україну понад сотнею безпілотників різних типів. Сили ППО збили 61 ворожий дрон, ще 42 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що противник запустив 103 ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів із напрямків – Брянськ, Міллерово та Орел РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано. 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 5 січня в повітряному просторі Київської області зафіксували російські БпЛА. Сили ППО працюють по ворожих дронах.