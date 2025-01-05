09:25  04 січня
На Житомирщині 19-річний молодик вкрав гроші у матері безвісти зниклого бійця ЗСУ
07:06  04 січня
На Прикарпатті судитимуть жінку, через недбалість якої померла її півторарічна донька
01:21  04 січня
На Київщині засудили чоловіка, який викрав 4-річну дівчинку та намагався її зґвалтувати
UA | RU
UA | RU
05 січня 2025, 12:35

Вночі українська протиповітряна оборона збила понад 60 російських "шахедів"

05 січня 2025, 12:35
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 5 січня армія РФ атакувала Україну понад сотнею безпілотників різних типів. Сили ППО збили 61 ворожий дрон, ще 42 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що противник запустив 103 ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів із напрямків – Брянськ, Міллерово та Орел РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано. 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 5 січня в повітряному просторі Київської області зафіксували російські БпЛА. Сили ППО працюють по ворожих дронах.

війна обстріли ЗСУ дрон БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
Окупанти вдарили КАБами по Чернігівщині: поранені 9 цивільних, пошкоджені лікарня та будинки
05 січня 2025, 10:58
Росіяни атакували об’єкт енергетичної інфраструктури на Запоріжжі
05 січня 2025, 10:38
Удар КАБами по житловому сектору Сумщини: надзвичайники завершили рятувальні роботи
05 січня 2025, 05:05
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
На Миколаївщині окупанти обстріляли вантажівку пекарні та житловий сектор
05 січня 2025, 12:57
Через російські обстріли постраждали 9 жителів Херсонщини
05 січня 2025, 12:00
Сили ППО працюють по російських дронах на Київщині
05 січня 2025, 11:48
Зеленський взяв під особистий контроль розслідування обставин дезертирства в 155-й ОМБр "Анна Київська"
05 січня 2025, 11:20
Окупанти вдарили КАБами по Чернігівщині: поранені 9 цивільних, пошкоджені лікарня та будинки
05 січня 2025, 10:58
Росіяни атакували об’єкт енергетичної інфраструктури на Запоріжжі
05 січня 2025, 10:38
Бригада "Помста" завдала нищівних ударів по російських військах біля Куп’янська
05 січня 2025, 10:10
За тиждень у Харкові народилося понад 50 малюків
05 січня 2025, 09:30
У Чорному морі дрони Magura V5 уразили три російські гелікоптери: в ГУР розповіли деталі
05 січня 2025, 08:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »