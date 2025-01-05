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05 января 2025, 12:35

Ночью украинская противовоздушная оборона сбила более 60 российских "шахедов"

05 января 2025, 12:35
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 5 января армия РФ атаковала Украину более сотни беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 61 вражеский дрон, еще 42 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что противник запустил 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов по направлениям – Брянск, Миллерово и Орел РФ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 61 ударного БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях. Попаданий не зафиксировано. 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", – говорится в сообщении.

Напомним, днем 5 января в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские БпЛА. Силы ПВО работают по вражеским дронам.

война обстрелы ВСУ дрон БПЛА атака ПВО шахед Воздушные силы
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