Ночью украинская противовоздушная оборона сбила более 60 российских "шахедов"

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 января армия РФ атаковала Украину более сотни беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 61 вражеский дрон, еще 42 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что противник запустил 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов по направлениям – Брянск, Миллерово и Орел РФ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 61 ударного БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях. Попаданий не зафиксировано. 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", – говорится в сообщении.

Напомним, днем 5 января в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские БпЛА. Силы ПВО работают по вражеским дронам.