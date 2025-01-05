Ночью украинская противовоздушная оборона сбила более 60 российских "шахедов"
В ночь на 5 января армия РФ атаковала Украину более сотни беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 61 вражеский дрон, еще 42 — локационно потеряны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Известно, что противник запустил 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов по направлениям – Брянск, Миллерово и Орел РФ.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 61 ударного БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях. Попаданий не зафиксировано. 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", – говорится в сообщении.
Напомним, днем 5 января в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские БпЛА. Силы ПВО работают по вражеским дронам.