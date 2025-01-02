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02 січня 2025, 13:30

У перший день 2025 року ЗСУ ліквідували понад 1300 росіян

02 січня 2025, 13:30
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 1 січня, Сили оборони України знищили 1 370 російських загарбників, 20 артсистем і більше десятка бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 792 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 02.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 792 170 (+1 370) осіб,
  • танків ‒ 9 676 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 056 (+13) од,
  • артилерійських систем – 21 552 (+20) од,
  • РСЗВ – 1 256 од,
  • засоби ППО ‒ 1 032 од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 330 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 200 (+69) од,
  • крилаті ракети ‒ 3 003 од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни ‒ 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32 729 (+54) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 675 (+3) од.

Нагадаємо, у ніч на 2 січня окупанти атакували Україну 72-ма безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 47 ворожих дронів, ще 24 локаційно втрачені.

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