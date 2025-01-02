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02 января 2025, 13:30

В первый день 2025 года ВСУ ликвидировали более 1300 россиян

02 января 2025, 13:30
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 1 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 370 российских захватчиков, 20 артсистем и более десятка боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 792 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 02.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 792 170 (+1 370) человек,
  • танков ‒ 9 676 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 056 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 21 552 (+20) ед,
  • РСЗО – 1 256 ед,
  • средства ПВО ‒ 1 032 ед,
  • самолетов – 369 ед,
  • вертолетов – 330 ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 200 (+69) ед,
  • крылатые ракеты 3 003 ед,
  • корабли / катера ‒ 28 ед,
  • подлодки ‒ 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32 729 (+54) ед,
  • специальной техники – 3 675 (+3) ед.

Напомним, в ночь на 2 января оккупанты атаковали Украину 72 беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 47 вражеских дронов, еще 24 локационно потеряны.

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