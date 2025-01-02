В первый день 2025 года ВСУ ликвидировали более 1300 россиян
За прошедшие сутки, 1 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 370 российских захватчиков, 20 артсистем и более десятка боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 792 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 02.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 792 170 (+1 370) человек,
- танков ‒ 9 676 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 20 056 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 21 552 (+20) ед,
- РСЗО – 1 256 ед,
- средства ПВО ‒ 1 032 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 330 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 200 (+69) ед,
- крылатые ракеты 3 003 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32 729 (+54) ед,
- специальной техники – 3 675 (+3) ед.
Напомним, в ночь на 2 января оккупанты атаковали Украину 72 беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 47 вражеских дронов, еще 24 – локационно потеряны.
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