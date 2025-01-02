Вночі українська ППО збила майже 50 російських безпілотників різних типів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 2 січня окупанти атакували Україну 72-ма безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 47 ворожих дронів, ще 24 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що противник запустив ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів із напрямків – Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Через активну протидію Сил оборони 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА — в повітрі!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Сумському районі Сили оборони збили ударний безпілотник окупантів типу "Shahed 136". Він впав у полі, але не вибухнув.