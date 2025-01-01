Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 1 января
За прошедшие сутки, 31 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 250 российских захватчиков. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 790 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 01.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 790 800 (+1 250) человек,
- танков ‒ 9 672 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 20 043 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 21 532 (+4) ед,
- РСЗО – 1 256 ед,
- средства ПВО ‒ 1 032 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 330 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 131 (+50) ед,
- крылатые ракеты 3 003 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 32 675 (+49) ед,
- специальная техника ‒ 3 672 (+1) ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в новогоднюю ночь РФ выпустила по Украине более 100 "шахедов". Силы ПВО сбили 63 вражеских дрона, 46 — локационно потеряны, еще два улетели назад в РФ и Беларусь.
Также сообщалось, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по заводу в городе Каменск-Шахтинский, производящем топливо для российских баллистических ракет.
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