Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 1 января

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 31 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 250 российских захватчиков. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 790 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 01.01.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 790 800 (+1 250) человек,

танков ‒ 9 672 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 20 043 (+13) ед,

артиллерийских систем – 21 532 (+4) ед,

РСЗО – 1 256 ед,

средства ПВО ‒ 1 032 ед,

самолетов – 369 ед,

вертолетов – 330 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 131 (+50) ед,

крылатые ракеты 3 003 ед,

корабли / катера ‒ 28 ед,

подлодки ‒ 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 32 675 (+49) ед,

специальная техника ‒ 3 672 (+1) ед.

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в новогоднюю ночь РФ выпустила по Украине более 100 "шахедов". Силы ПВО сбили 63 вражеских дрона, 46 — локационно потеряны, еще два улетели назад в РФ и Беларусь.

Также сообщалось, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по заводу в городе Каменск-Шахтинский, производящем топливо для российских баллистических ракет.