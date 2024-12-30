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30 декабря 2024, 10:12

Россияне ночью запустили по Украине более 40 "шахедов": сколько удалось сбить

30 декабря 2024, 10:12
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фото иллюстративное: КГВА
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Россияне атаковали Украину 43 ударными дронами в ночь на 30 декабря. Украинские военные сбили половину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, с 19:00 воскресенья, 29 декабря, до 09:00 понедельника, 30 декабря, противник атаковал 43 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками других типов из Приморско-Ахтарска.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбит 21 ударный дрон типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы других типов в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).

Во время работы ПВО в Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых БпЛА повреждены частные дома граждан.

Напомним, ранее в Днепропетровской области в результате атаки российских дронов пострадали три человека.

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