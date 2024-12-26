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26 грудня 2024, 15:19

У Дніпрі судитимуть експомічницю судді, яка "зливала" кримінальним авторитетам інформацію з закритої бази

26 грудня 2024, 15:19
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фото: ДБР
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Завершено досудове розслідування стосовно помічниці судді Дніпровського апеляційного суду, яка "зливала" кримінальникам закриту інформацію із реєстру судових рішень. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Помічниця судді товаришувала з людьми, пов’язаними з місцевими кримінальними колами, і допомагала їм отримувати потрібну інформацію. Зокрема, їх цікавили заплановані обшуки або слідчі дії щодо певних осіб.

Прізвища для перевірки жінка отримувала через месенджер, а потім шукала інформацію в "Єдиному державному реєстрі судових рішень”. За домовленістю, вона мала перевіряти реєстр щонайменше двічі на тиждень.

Правоохоронці задокументували низку фактів "зливу" закритої інформації.

Після викриття експомічницю судді звільнили. Їй загрожує до 6 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині судитимуть посадовця ДПСУ, який допоміг майже 30 чоловікам незаконно виїхати до Польщі.

суд ДБР кримінал Дніпро інфомація злив інформації кримінальні авторитети
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