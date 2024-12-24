Артилеристи завдали нищівного удару по позиціях окупантів під Вовчанськом
Бійці бригади "Гарт" продовжують успішно протидіяти російським окупантам на Харківщині
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужба.
На Вовчанському напрямку прикордонники завдали точних ударів зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. У результаті вогневого ураження знищені бліндажі, окопні лінії, спостережні пункти, а також вогневі позиції росіян, зокрема мінометну, кулеметну й гранатометну.
Окрім того, ліквідовано місце зльоту безпілотників разом із технічним обладнанням.
За підтвердженими даними, ліквідовані 12 окупантів, ще 33 – поранені.
Нагадаємо, раніше на півночі Харківщини важкі нічні бомбери Vampire прикордонної бригади "Гарт" знищили російських штурмовиків, які накопичувались у руїнах Вовчанська для подальших наступальних дій.