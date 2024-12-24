фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужба.

На Вовчанському напрямку прикордонники завдали точних ударів зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. У результаті вогневого ураження знищені бліндажі, окопні лінії, спостережні пункти, а також вогневі позиції росіян, зокрема мінометну, кулеметну й гранатометну.

Окрім того, ліквідовано місце зльоту безпілотників разом із технічним обладнанням.

За підтвердженими даними, ліквідовані 12 окупантів, ще 33 – поранені.

Нагадаємо, раніше на півночі Харківщини важкі нічні бомбери Vampire прикордонної бригади "Гарт" знищили російських штурмовиків, які накопичувались у руїнах Вовчанська для подальших наступальних дій.