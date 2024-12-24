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24 грудня 2024, 10:15

На Луганщині українські бійці знищили САУ та бронетехніку росіян

24 грудня 2024, 10:15
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фото: ДПСУ
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На Луганщині воїни-прикордонники бригади "Помста" продовжують нищити росіян біля Кремінної та Серебрянського лісництва

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Нищівних ударів по позиціях російської армії завдали бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс".

"Знищено самохідну артилерійську установку, танк, 12 одиниць автотранспорту, МТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легкий броньований), 2 склади пально-мастильних матеріалів, генератор, десяток ворожих укриттів та піхота противника", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Луганщині прикордонники комендатури "Шквал" насипали росіянам дронами-камікадзе біля Серебрянського лісу.

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