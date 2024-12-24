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24 грудня 2024, 10:55

Правоохоронці затримали в трьох областях України торговців "трофейною" зброєю

24 грудня 2024, 10:55
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фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки спільно з Нацполіцією викрили п’ятьох осіб, які намагалися організувати нелегальний продаж зброї на території України. Зловмисники діяли у Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях. Фігурантам загрожує тюрма

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

На Житомирщині затримали двох чоловіків, які торгували "трофейною" зброєю, яку незаконно вивозили з районів бойових дій на Донеччині. Серед підозрюваних — 41-річний рецидивіст, який, незважаючи на умовний термін за продаж зброї у 2022 році, знову взявся за нелегальний бізнес.

Фігуранти зберігали арсенал у схроні, обладнаному в гаражі. Зі сховку вилучили понад кілограм вибухівки з підривачами, бойові гранати РГД-5 і Ф-1, а також понад 500 набоїв різного калібру.

У Черкаській області правоохоронці викрили 30-річного дезертира, який після втечі з військової частини забрав із собою зброю та боєприпаси. У домі його батьків знайшли п’ять гранат, автомат Калашникова з набоями, а також два глушники. Чоловік переховувався та одночасно шукав покупців для свого нелегального "товару".

У Кропивницькому затримали ще двох дезертирів, які намагалися продати кримінальним колам п’ять протитанкових гранатометів і 11 гранат Ф-1. Під час обшуків у них також вилучили два пістолети, кулемет, протипіхотну міну та вибухівку.

Усіх затриманих обвинувачують у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Їм повідомили про підозру.

"Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми", — йдеться у повідомленні.

Раніше на Сумщині правоохоронці викрили банду торговців зброєю. Під час обшуків у зловмисників вилучили цілий арсенал.

підозра СБУ злочин зброя затримання Нацполіція Боєприпаси
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