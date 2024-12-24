На Буковині затримали організатора переправлення чоловіків за кордон з арсеналом зброї

фото: ДПСУ

На початку грудня прикордонники дізналися, що троє чоловіків планують незаконно перетнути кордон до Румунії на ділянці відділу "Порубне". Завдяки цій інформації їх вдалося затримати неподалік кордону

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Чоловіки зізналися, що заплатили організатору схеми по 10 тисяч євро за нелегальне переправлення. Сам організатор тоді уникнув затримання, але прикордонники продовжили його пошуки і згодом знайшли.

Під час обшуку вдома у головного фігуранта справи правоохоронці виявили та вилучили 2 карабіни з магазинами, 570 набоїв до них, 2 пістолети з магазинами та близько 300 набоїв до них. Також вилучено 4 гранати РГД-5, 1 гранату Ф-1, димову гранату, 7 запалів до гранат та 7 ініціаторів підриву, 6 ліній для дистанційного електричного підриву вибухових пристроїв, радіостанцію, 2 БПЛА, пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження, грошові кошти. Крім цього, чоловік мав спеціальне обмундирування зі знаками розрізнення Нацполіції та СБУ та підроблені посвідчення, які використовував для доставки своїх "клієнтів" до прикордоння.

Також правоохоронці вилучили 2 автомобілі, які також використовувалися в протиправних схемах.

Головного ділка затримали, йому оголосили підозру. Фігуранта взяли під варту з можливістю внесення застави в 1,2 млн гривень.

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Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали організатора переправлення чоловіків за кордон. Свої "послуги" він оцінив у 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів з людини.