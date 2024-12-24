08:46  23 грудня
У центрі Кривого Рогу діти знайшли російський гранатомет
19:20  23 грудня
На Закарпатті замаскований під інкасатора переправник ледь не вбив ухилянта
20:20  23 грудня
Смертельна ДТП у Слов’янську: військовослужбовцю оголосили підозру, серед жертв – журналістка
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2024, 00:56

На Буковині затримали організатора переправлення чоловіків за кордон з арсеналом зброї

24 грудня 2024, 00:56
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На початку грудня прикордонники дізналися, що троє чоловіків планують незаконно перетнути кордон до Румунії на ділянці відділу "Порубне". Завдяки цій інформації їх вдалося затримати неподалік кордону

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Чоловіки зізналися, що заплатили організатору схеми по 10 тисяч євро за нелегальне переправлення. Сам організатор тоді уникнув затримання, але прикордонники продовжили його пошуки і згодом знайшли.

Під час обшуку вдома у головного фігуранта справи правоохоронці виявили та вилучили 2 карабіни з магазинами, 570 набоїв до них, 2 пістолети з магазинами та близько 300 набоїв до них. Також вилучено 4 гранати РГД-5, 1 гранату Ф-1, димову гранату, 7 запалів до гранат та 7 ініціаторів підриву, 6 ліній для дистанційного електричного підриву вибухових пристроїв, радіостанцію, 2 БПЛА, пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження, грошові кошти. Крім цього, чоловік мав спеціальне обмундирування зі знаками розрізнення Нацполіції та СБУ та підроблені посвідчення, які використовував для доставки своїх "клієнтів" до прикордоння.

Також правоохоронці вилучили 2 автомобілі, які також використовувалися в протиправних схемах.

Головного ділка затримали, йому оголосили підозру. Фігуранта взяли під варту з можливістю внесення застави в 1,2 млн гривень.

​​​​​​​

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали організатора переправлення чоловіків за кордон. Свої "послуги" він оцінив у 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів з людини.

Буковина прикордонники втеча за кордон втеча від мобілізації зброя
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
У Росії згорів склад із деталями для "шахедів" на $16 млн
24 грудня 2024, 00:30
Переслідував до гуртожитку: в Києві іноземець вчинив сексуальне насильство щодо 12-річної дівчинки
24 грудня 2024, 00:11
У Хмельницькому горіла багатоповерхівка: загинув чоловік
23 грудня 2024, 23:25
ЗМІ з'ясували, кого Зеленський призначить послами у 30 країнах світу
23 грудня 2024, 22:15
Суд продовжив арешт Романа Гринкевича і знову зменшив розмір застави
23 грудня 2024, 21:40
Зберігав автомат, гранати та сотні набоїв: поліція Київщини затримала мешканця Ірпеня
23 грудня 2024, 21:20
Росіяни скинули КАБи на Степногірськ: пошкоджена багатоповерхівка, поранена жінка
23 грудня 2024, 20:55
Прикордонники показали, як вдарили по окупантах на Півдні
23 грудня 2024, 20:35
Смертельна ДТП у Слов’янську: військовослужбовцю оголосили підозру, серед жертв – журналістка
23 грудня 2024, 20:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »