Правоохранители задержали в трех областях Украины торговцев "трофейным" оружием

фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности совместно с Нацполицией разоблачили пятерых человек, которые пытались организовать нелегальную продажу оружия на территории Украины. Злоумышленники действовали в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях. Фигурантам грозит тюрьма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Житомирской области задержали двух мужчин, которые торговали "трофейным" оружием, которое незаконно вывозили из районов боевых действий в Донецкой области. Среди подозреваемых — 41-летний рецидивист, который, несмотря на условный срок продажи оружия в 2022 году, снова взялся за нелегальный бизнес.

Фигуранты хранили арсенал в тайнике, оборудованном в гараже. Из тайника изъяли более килограмма взрывчатки с взрывателями, боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, а также более 500 патронов разного калибра.

В Черкасской области правоохранители разоблачили 30-летнего дезертира, который после бегства из воинской части унес с собой оружие и боеприпасы. В доме его родителей нашли пять гранат, автомат Калашникова с патронами, а также два глушителя. Мужчина прятался и одновременно искал покупателей для своего нелегального "товара".

В Кропивницком задержали еще двух дезертиров, пытавшихся продать криминальным кругам пять противотанковых гранатометов и 11 гранат Ф-1. Во время обысков у них также изъяли два пистолета, пулемет, противопехотную мину и взрывчатку.

Все задержанные обвиняются в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Им сообщили о подозрении.

"Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Ранее в Сумской области правоохранители разоблачили банду торговцев оружием. Во время обысков у злоумышленников изъяли целый арсенал.