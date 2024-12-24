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24 грудня 2024, 06:26

Суд у Києві обрав покарання для чоловіка, який продавав гранатомети через інтернет

24 грудня 2024, 06:26
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фото: прокуратура
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Жителя Києва засуджено до 5 років позбавлення волі - він продавав гранатомети через інтернет-сайти та надсилав покупцям поштою

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Як розповіли у прокуратурі, 41-річний чоловік через спеціалізовані сайти налагодив на території столиці схему незаконного збуту ручних протитанкових гранатометів.

У листуванні з "клієнтами" він узгоджував вартість та умови доставки, отримував авансовий платіж та відправляв "товар" через популярні поштові сервіси.

Правоохоронці провели дві оперативні закупки та задокументували збут обвинуваченим ракетних протитанкових гранат РПГ АТ-4.

На суді чоловік визнав себе винним та розкаявся у вчиненому.

Деснянський райсуд Києва засудив чоловіка до 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали чоловіка, який намагався продати гранатомет за 3500 грн.

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