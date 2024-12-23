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23 грудня 2024, 21:20

Зберігав автомат, гранати та сотні набоїв: поліція Київщини затримала мешканця Ірпеня

23 грудня 2024, 21:20
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали 51-річного мешканця Ірпеня, який незаконно зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси. Фігуранту загрожує до семи років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

Днями сусіди заявили про порушення тиші в одній із квартир багатоповерхового будинку. Поліцейські виявили у дворі зазначеного будинку чоловіка, який перебував на вулиці із сумкою та автоматичною зброєю в руках.

У фігуранта виявили та вилучили: корпуси ручних уламкових гранат та підривачі типу УЗРГМ до них, автомат та магазини до нього, глушник до вогнепальної зброї, пістолет "ТТ”, бойовий револьвер та понад 400 набоїв різного калібру.

Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

"Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в місті Городище на Черкащині 30-річна місцева жителька незаконно зберігала бойові припаси, ховаючи їх у автомобільних шинах. Поліцейські вилучили у жінки сім гранат Ф-1 із запалами та понад тисячу набоїв різного калібру.

підозра зброя затримання Ірпінь Київська область Нацполіція Боєприпаси автомат
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